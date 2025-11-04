Un nuovo spot di Facebook fa leva sull’interazione umana ma nel frattempo ti spinge verso l’AI

Dopo quattro anni di silenzio pubblicitario televisivo, Facebook è tornato sugli schermi con una campagna che sembra voler riportare l’attenzione su ciò che una volta era il cuore pulsante del social network: la connessione umana. Lo spot, intitolato “A Little Connection Goes a Long Way”, arriva in un momento particolare, quasi paradossale, della storia della piattaforma. Perché mentre Meta celebra il potere dei legami personali, i dati interni raccontano una storia completamente diversa su come gli utenti utilizzano realmente l’app nel 2025. La campagna, lanciata in vista delle festività natalizie, mostra scene toccanti di persone che si riconnettono attraverso Facebook, enfatizzando quel senso di comunità e appartenenza che per anni ha definito l’identità del social. 🔗 Leggi su Screenworld.it

