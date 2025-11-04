"C’è gente che costruisce sopra i monti e in riva al mare, mentre a noi hanno confiscato un cantiere per cui il Comune ritiene che l’iter sia stato regolare". Sono disperati i 24 promissari acquirenti degli appartamenti del complesso residenziale “Verde Manara“ di via Villaggio dei Pini a Usmate Velate, dopo che ieri la giudice ha confermato che non potranno riavere le abitazioni già assegnate. Come parti civili hanno ottenuto oltre un milione di euro complessivi di provvisionale sul risarcimento dei danni a carico dell’ex funzionario comunale Antonio Colombo e potranno tornare a fare valere le proprie ragioni anche al processo ordinario, che si annuncia lungo, nei confronti del costruttore Alberto Riva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un milione per le palazzine confiscate: "Vogliamo le nostre case, non i soldi"