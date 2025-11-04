Un giovanissimo sannita suona davanti al Papa | Esperienza indimenticabile
Tempo di lettura: 2 minuti È studente del Liceo musicale “A. Lombardi” di Airola, il primo oboe della neonata Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, protagonista in Vaticano in occasione dell’incontro con Papa Leone XIV per il Giubileo del mondo educativo, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Salvatore Ruggiero, classe 2008, con una brillante carriera di successi in concorsi nazionali e internazionali, ha rappresentato il suo liceo e condividerà, con il compagno di scuola Davide Tarquinio Gallo, violinista, l’esperienza dell’orchestra che vede protagonisti 91 giovani musicisti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Poggio Sannita. Un silenzio assordante avvolge la comunità, colpita dal dolore per la perdita di un giovanissimo ragazzo che aveva scelto di restare nella sua terra. Un vuoto che lascia senza parole. #dolore #incredulità #costernazione - facebook.com Vai su Facebook