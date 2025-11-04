Tempo di lettura: 2 minuti È studente del Liceo musicale “A. Lombardi” di Airola, il primo oboe della neonata Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, protagonista in Vaticano in occasione dell’incontro con Papa Leone XIV per il Giubileo del mondo educativo, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Salvatore Ruggiero, classe 2008, con una brillante carriera di successi in concorsi nazionali e internazionali, ha rappresentato il suo liceo e condividerà, con il compagno di scuola Davide Tarquinio Gallo, violinista, l’esperienza dell’orchestra che vede protagonisti 91 giovani musicisti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un giovanissimo sannita suona davanti al Papa: “Esperienza indimenticabile”