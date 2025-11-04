Al Kavouri Tennis Club non ci potevano credere. Un giorno, all’improvviso, al circolo s’è presentato Novak Djokovic. “tutto solo, come se nulla fosse. Potete immaginare la reazione di tutti”, ricorda Alexia Souferis, proprietaria di questo prestigioso club a conduzione familiare situato nell’elegante periferia di Atene, otto campi circondati da pini e spiagge. Qui si allenano occasionalmente anche Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari. Ma quando il più vincente tennista della storia si è presentato per registrarsi, insieme ai suoi figli, come se fosse la cosa più naturale del mondo, a Giorgos Souferis, il padre di Alexia, per poco non veniva un coccolone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Un giorno all’improvviso Djokovic s’è presentato al Kavouri Tennis Club di Atene e si è iscritto. Addio mia bella Serbia