Un giardino e una rosa dedicata per il Meyer in green

(Adnkronos) – Camelie giapponesi, viburni, ligustri. E ancora cinnamoni, clerodendri, evonimi, lauri e lecci. Sono trecento, tra grandi e piccole, le piante che compongono il nuovo e lussureggiante giardino dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Un primo importante passo per la creazione di un progetto all’insegna del verde. Si chiama Meyer in green il percorso che, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

