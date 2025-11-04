di Tiziana Petrelli Dopo l’inchiesta del Carlino sulle serrande abbassate, il sindaco Luca Serfilippi annuncia che nel bilancio triennale saranno stanziati 20mila euro per interventi di sostegno al commercio cittadino, dai contributi alle attività in difficoltà a misure di incentivo e promozione. Parallelamente, l’amministrazione studia la creazione di un fondo di garanzia per gli affitti e un regolamento comunale per rendere operativo un vero "centro commerciale naturale". Sindaco, troppe serrande abbassate in centro. Quanto è grave la situazione a Fano? "È un problema reale, anche se non solo fanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un fondo di garanzia per gli affitti commerciali"