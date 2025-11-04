F edelissima al suo ideale di eleganza sobria, Charlène di Monaco sorprende i sudditi con un cambio di look che parla di stile e stagione. Solo poche settimane fa, sfoggiava il suo biondo glaciale, cifra distintiva del suo look minimalista e moderno. Oggi, invece, appare con un castano chiaro con riflessi dorati e miele che scalano anni al viso in un battibaleno. Charlène di Monaco e il suo cane Harley in prima linea per i diritti degli animali X La nuova tinta autunnale di Charlène. Con questo cambio di look, la moglie di Alberto II di Monaco conferma ancora una volta il suo intuito estetico. Nel cuore della stagione autunnale, la tinta bionda lascia spazio a un castano intenso e luminoso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un effetto soft e ringiovanente, elegante e naturale allo stesso tempo. Che sta benissimo a chi ha la pelle chiara o un incarnato freddo, perché scalda il colorito senza appesantirlo