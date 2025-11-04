Un dispositivo ottico legge in diretta la qualità dei nano-farmaci
(Adnkronos) – Come un lettore ottico avanzato, capace di decifrare la "firma luminosa" dei farmaci del futuro: si chiama U-Screen il nuovo progetto della Scuola Normale Superiore di Pisa, vincitore del bando del Fondo italiano per le scienze applicate 2024 (Fisa) promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur). Guidato dal biofisico Francesco Cardarelli, il progetto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Migliora il tuo udito con il nuovo dispositivo acustico integrato nei tuoi occhiali, per adulti con perdite uditive percepite da lievi a moderate. Niente auricolari ingombranti, nessuna tecnologia visibile. Perché scegliere tra un supporto per la vista e uno per l'udito - facebook.com Vai su Facebook
Un dispositivo ottico legge in diretta la qualità dei nano-farmaci - Screen il progetto della Scuola Normale Superiore di Pisa vincitore di un bando del Fondo Italiano per le Scienze Applicate 2024 del Mur ... Riporta adnkronos.com