Un dispositivo ottico legge in diretta la qualità dei nano-farmaci

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Come un lettore ottico avanzato, capace di decifrare la "firma luminosa" dei farmaci del futuro: si chiama U-Screen il nuovo progetto della Scuola Normale Superiore di Pisa, vincitore del bando del Fondo italiano per le scienze applicate 2024 (Fisa) promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur). Guidato dal biofisico Francesco Cardarelli, il progetto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

