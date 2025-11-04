Un Concerto spettrale al buio a Chioggia
Non solo bellezza, ma anche brivido e storia. È questo Veneto: Spettacoli di Mistero, il festival che, di settimana in settimana, conquista il pubblico trasformando l’intero territorio – dalla costa alle vette alpine – in un palcoscenico a cielo aperto.Grazie all’impegno delle Pro Loco venete. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
