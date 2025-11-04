Un cittadino sui lavori al porto e nelle strade | Qualcuno si accorge di come vengono eseguiti gli interventi VIDEO

«Volevo mostrare come si fanno i lavori di dragaggio nel porto di Pescara: si prende la melma a destra e si butta a 20 metri però a sinistra! Naturalmente nello stesso specchio d'acqua. La stessa scena la ripresi un paio di anni fa, e di fatto ho capito che gli operatori della chiatta hanno vinto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondisci con queste news

Dal Consiglio comunale l’annuncio shock del primo cittadino: denunce e lavori socialmente utili per chi distrugge e disturba. Ma la mozione di Cantoni (FdI) viene bocciata tra polemiche, distinguo e accuse di “buonismo repressivo” - facebook.com Vai su Facebook

La promessa di Anas: "I lavori su semianello e Adriatica saranno conclusi entro l’estate" - I residenti del paese e di Porto Fuori chiedono le barriere antirumore in via Savini e in via Montebello. Da msn.com

Fibra ottica e strade dissestate: "Chi fa i lavori sistemi l’asfalto" - Il gruppo di maggioranza Centrosinistra per San Giovanni ha portato all’attenzione del consiglio comunale di ieri un ordine del giorno in merito ai lavori di posa dei cavi in fibra ottica che, in ques ... Lo riporta msn.com

Lavori di asfaltatura si parte da largo Pastore e dalla via dell’autoporto - Sono partiti ieri mattina i primi lavori di asfaltatura di alcune strade di Voghera che rientrano nel pacchetto di quasi 700mila euro stanziati per interventi per la sicurezza stradale. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it