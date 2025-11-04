Un bambino su 5 vive sotto le bombe il 2024 anno record Tra mutilazioni bambini-soldati e abusi | tutti i numeri

Più di un bambino su cinque vive in una zona di conflitto attivo. Oltre 78 bambini ogni giorno subiscono gravi violazioni, da violenze a rapimenti e abusi fino a mutilazioni e uccisioni. Eppure, solo il 2% della spesa globale per la sicurezza è destinato al peacekeeping o al peacebuilding. È la denuncia che arriva direttamente dal rapporto Stop the war on children: Security for Whom? dell’organizzazione Save te Children. Il 2024, in questo senso, è stato un vero e proprio anno record con 520 milioni di minorenni che abitavano in un’area di guerra e quasi 42mila gravi violazione sui bambini: un aumento del 30% rispetto a un anno prima e del 373% rispetto al 2010. 🔗 Leggi su Open.online