Un bambino su 5 vive sotto le bombe il 2024 anno record Tra mutilazioni bambini-soldati e abusi | tutti i numeri
Più di un bambino su cinque vive in una zona di conflitto attivo. Oltre 78 bambini ogni giorno subiscono gravi violazioni, da violenze a rapimenti e abusi fino a mutilazioni e uccisioni. Eppure, solo il 2% della spesa globale per la sicurezza è destinato al peacekeeping o al peacebuilding. È la denuncia che arriva direttamente dal rapporto Stop the war on children: Security for Whom? dell’organizzazione Save te Children. Il 2024, in questo senso, è stato un vero e proprio anno record con 520 milioni di minorenni che abitavano in un’area di guerra e quasi 42mila gravi violazione sui bambini: un aumento del 30% rispetto a un anno prima e del 373% rispetto al 2010. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Durante i primi giorni di scuola, i bambini delle classi seconde della scuola Marconi hanno letto il racconto "Giordano del faro", una metafora sull'amicizia e sull'incontro tra culture diverse. Il protagonista del racconto, un bambino di nome Giordano, vive in un f - facebook.com Vai su Facebook
Un bambino su 5 vive sotto le bombe, il 2024 anno record. Tra mutilazioni, bambini-soldati e abusi: tutti i numeri - È un rapporto di Save the Children a sottolineare il dramma crescente di un mondo sempre più in guerra. Da open.online
1 minore su 5 vive in zone di conflitto, sono 520 milioni - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Lo riporta laregione.ch