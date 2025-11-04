Un argine tutto a rischio rottura Agna una previsione impossibile Lo studio voluto da Confindustria
L’argine dell’Agna è tutto a rischio rottura ed è impossibile prevedere in quale punto e quando si possa verificare il collasso arginale. Si può però valutare in quali zone la potenziale rottura dell’argine provocherebbe i danni maggiori e in questo senso le rotture più dannose sarebbero quelle sulla sponda sinistra del torrente, quella di Montemurlo, anche se l’ultima alluvione del 2023 è avvenuta per una rottura sul lato destro, quello di Montale. Queste le conclusioni dello studio sul rischio idraulico da collassi arginali affidato da Confindustria Toscana Nord a Enio Paris, professore emerito di idraulica dell’Università di Firenze e componente del Comitato tecnico-scientifico della Regione Toscana che ha coordinato un’indagine condotta dalla società Orisha dell’ingegner David Settesoldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
