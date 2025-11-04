Un altro lutto sul lavoro | operaio precipita da un silos di 10 metri e muore

Arriva dalla provincia di Rovigo la notizia di un nuovo fatale incidente sul posto di lavoro: a perdere la vita è un operaio di 47 anni, morto dopo essere precipitato da un silos di 10 metri. Le cause del terribile incidente sono ancora da accertare, ma ormai è allarme per i decessi avvenuti durante l'orario lavorativo. Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nel corso della giornata di oggi, martedì 4 novembre, in un'azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San Martino che si occupa di lavorare cereali. A quanto pare, per cause ancora da determinare, il 47enne è caduto dal tetto di un silos su cui stava operando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

un altro lutto sul lavoro operaio precipita da un silos di 10 metri e muore

Un altro lutto sul lavoro: operaio precipita da un silos di 10 metri e muore

