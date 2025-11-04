Ultim’ora Sinner l’infortunio è serio | salta le ATP Finals
Sinner torna in vetta al ranking mondiale, ma un imprevisto rischia di cambiare tutto in vista delle ATP Finals di Torino. Il tennis azzurro sta vivendo un momento d’oro, e il protagonista indiscusso è ancora una volta Jannik Sinner. Il trionfo al Master 1000 di Parigi ha proiettato il campione altoatesino momentaneamente in cima al ranking ATP, scavalcando Carlos Alcaraz e confermando il suo stato di forma straordinario. Infatti, con la vittoria sul cemento parigino, Sinner ha raccolto punti fondamentali in una fase cruciale della stagione, proprio a ridosso delle Finals di Torino, il grande evento conclusivo dell’anno. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Vittoria al Masters 1000 di Parigi per Jannik Sinner, l'ultimo della stagione. Ora alle Finals di Torino sarà di nuovo testa a testa con Alcaraz - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA TENNIS Six Kings Slam, #Sinner batte #Alcarazi in finale: l'azzurro si impone in due set (6-2, 6-4) #SkySport #SkyTennis - X Vai su X