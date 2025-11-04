Sinner torna in vetta al ranking mondiale, ma un imprevisto rischia di cambiare tutto in vista delle ATP Finals di Torino. Il tennis azzurro sta vivendo un momento d’oro, e il protagonista indiscusso è ancora una volta Jannik Sinner. Il trionfo al Master 1000 di Parigi ha proiettato il campione altoatesino momentaneamente in cima al ranking ATP, scavalcando Carlos Alcaraz e confermando il suo stato di forma straordinario. Infatti, con la vittoria sul cemento parigino, Sinner ha raccolto punti fondamentali in una fase cruciale della stagione, proprio a ridosso delle Finals di Torino, il grande evento conclusivo dell’anno. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Ultim’ora Sinner, l’infortunio è serio: salta le ATP Finals