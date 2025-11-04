Ultim’ora: Dybala si ritira L’infortunio era troppo grave per continuare a soffrire: atteso il comunicato"> Dybala è uno dei talenti più grandi del calcio italiano, ma la sua propensione agli infortuni ormai è cosa nota. Paulo Dybala è uno dei talenti più puri del calcio moderno, ma la sua carriera è stata costellata da un problema ricorrente: la fragilità fisica. Sin dai tempi della Juventus, l’attaccante argentino ha dovuto convivere con una lunga serie di stop muscolari che ne hanno frenato la continuità. Anche nella Roma, dove è diventato il faro tecnico della squadra, gli infortuni lo hanno spesso costretto ai box nei momenti decisivi della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

