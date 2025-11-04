Ultim’ora Dybala | pessime notizie per la Roma che mazzata

Oltre al danno, anche la beffa. Dopo aver sbagliato il calcio di rigore contro il Milan, Paulo Dybala ha sentito subito un fastidio muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Dybala out fino alla sosta: Gasperini valuta Dovbyk. Gianpiero Gasperini, ancora una volta, dovrà fare a meno di Paulo Dybala per qualche settimana. Non un infortunio grave, ma comunque abbastanza per tenerlo fuori almeno fino alla sosta. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Juve ha già cominciato le terapie. L’argentino salterà sicuramente le sfide contro Rangers e Udinese. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

