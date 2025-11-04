Ultim’ora Dybala | pessime notizie per la Roma che mazzata
Oltre al danno, anche la beffa. Dopo aver sbagliato il calcio di rigore contro il Milan, Paulo Dybala ha sentito subito un fastidio muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Dybala out fino alla sosta: Gasperini valuta Dovbyk. Gianpiero Gasperini, ancora una volta, dovrà fare a meno di Paulo Dybala per qualche settimana. Non un infortunio grave, ma comunque abbastanza per tenerlo fuori almeno fino alla sosta. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Juve ha già cominciato le terapie. L’argentino salterà sicuramente le sfide contro Rangers e Udinese. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Altre letture consigliate
ULTIM'ORA DYBALA! Rinviati a domani gli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio al flessore della coscia sinistra. Contro i Rangers non ci sarà, da stabilire ancora i tempi di recupero - facebook.com Vai su Facebook
? ULTIM’ORA – #Dybala, brutte notizie per il #Fantacalcio: sbaglia il rigore e si fa male - X Vai su X
Roma, buone notizie: Dybala parzialmente in gruppo. Cosa succede ora - Paulo Dybala, infatti, si è allenato parzialmente in gruppo. Segnala corrieredellosport.it