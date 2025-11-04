Ultimissime Juve LIVE | Spalletti e Di Gregorio presentano al sfida con lo Sporting Lisbona le possibili scelte di formazione
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 3 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Le ultimissime sulla Juventus in tempo reale Tutte le novità ⬇️⬇️ - facebook.com Vai su Facebook
1 - Paulo #Dybala ha sbagliato il suo 1° calcio di rigore tra tutte le competizioni con la #Roma su 19 tentativi; in generale, l’argentino non falliva un tiro dal dischetto in una gara ufficiale con un club dal 30 novembre 2021, con la Juventus contro la Salernitana. - X Vai su X
DIRETTA Champions League, Juve-Sporting CP: conferenza stampa Luciano Spalletti – LIVE - Buona la prima contro la Cremonese, ma Spalletti deve riporla già nel cassetto dei ricordi perché domani c’è la Champions. Secondo calciomercato.it
Juve in emergenza, Spalletti chiama anche due giovani bianconeri: si sono allenati col gruppo alla vigilia dello Sporting – VIDEO - Juve in emergenza in vista dello Sporting: il tecnico chiama i due giovani talenti della Next Gen per completare il gruppo, si allenano alla Continassa (Marco Baridon inviato alla Continassa) – L’emer ... Scrive juventusnews24.com
Spalletti: "Juve fino alla fine? No, oltre. Yildiz riempie Instagram, Vlahovic vuole restare" - Curiosità e attesa per la prima partita in Champions League della Juve targata Luciano Spalletti: di fronte ci sarà lo Sporting Lisbona. Come scrive tuttosport.com