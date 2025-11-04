Uguccioni | San Siro? Siamo arrivati a un punto di svolta sui veti dico questo
Beatrice Uguccioni ha parlato a Il Giornale dell'ormai imminente vendita dell'area di San Siro a Inter e Milan. VENDITA DI SAN SIRO – È stato un viaggio in parte lungo e tortuoso che ci ha portati comunque all'obiettivo. Ora faremo una delibera di iniziativa consiliare per individuare le priorità e trasformare la vendita in una concreta opportunità per la città. Sicuramente la riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere e riteniamo importante investire sul tema casa, non strettamente a San Siro, terzo punto la questione impianti sportivi, soprattutto di base.
