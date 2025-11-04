Ufficiale | Stefano Pioli è stato esonerato ecco a chi è affidata la squadra

Adesso è ufficiale: Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Ad annunciarlo la Fiorentina con una nota sul proprio sito: "ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

la Fiorentina esonera Stefano Pioli. La società lo ringrazia "per la professionalità dimostrata nel corso del lavoro" - Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore ... Da milannews.it

Pioli esonerato dalla Fiorentina, aveva rifiutato le dimissioni: poi è intervenuto Commisso - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha messo fine alle vie diplomatiche e ha dato il via libera per l'esonero di Stefano Pioli, che aveva rifiutato ... Riporta fanpage.it

Pioli Fiorentina crisi diretta, la giornata sull'esonero e il nuovo allenatore live - La società ha deciso di cambiare, il tecnico non vuole dimettersi: aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it