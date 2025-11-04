Uefa d’accordo con Doveri | su Bisseck decisione corretta

Forzazzurri.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La moviola di Hellas Verona-Inter continua a far discutere, ma la Uefa ha espresso la propria posizione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

uefa d8217accordo con doveri su bisseck decisione corretta

© Forzazzurri.net - Uefa d’accordo con Doveri: su Bisseck decisione corretta

Approfondisci con queste news

uefa d8217accordo doveri bisseckBisseck, la Uefa dà ragione a Doveri: "Da Nyon sicuri: non è fallo da rosso" - Ne scrive con un retroscena il Corriere dello Sport ... Scrive tuttonapoli.net

uefa d8217accordo doveri bisseckBisseck, la Uefa dà ragione all’arbitro Doveri: non era da espulsione. Rocchi ha chiesto un loro parere (Corsport) - “A Nyon ritengono dirimente la direzione generale dell’azione, dunque giallo” ... Come scrive ilnapolista.it

uefa d8217accordo doveri bisseckIl Corriere dello Sport approfondisce il discorso relativo al contatto tra Bisseck e Giovane che ha generato diverse polemiche per il colore del cartellino (giallo) sventolato ... - Il Corriere dello Sport approfondisce il discorso relativo al contatto tra Bisseck e Giovane che ha generato diverse polemiche per il colore del cartellino (giallo) sventolato sotto il ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Uefa D8217accordo Doveri Bisseck