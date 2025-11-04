AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2025: Martina e Ciro hanno annunciato la fine della loro relazione. La De Ioannon ha deciso di tornare a frequentare Gianmarco Steri, lasciando a Solimeno tanta delusione e amarezza. I tre si sono anche confrontati in studio, dove Martina ha ammesso le sue colpe e ha confermato di voler conoscere meglio Gianmarco, la sua ‘non scelta’. Maria De Filippi ha proposto così a Ciro di diventare il nuovo tronista e lui ha accettato, nella puntata in onda il 4 novembre 2025. Attualmente, Solimeno vive a Roma, dove si è trasferito per convivere con la De Ioannon, e lavora come agente immobiliare, dopo essersi laureato. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - UeD, chi è Ciro Solimeno: età, studi, lavoro, Instagram