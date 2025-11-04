UeD anticipazioni | Ciro Solimeno tronista scontro con Martina una coppia va via

Registrazione decisamente movimentata quella del 3 novembre a Uomini e Donne. Maria De Filippi ha scelto di dare nuovamente spazio al confronto del momento, ma in questa circostanza c’è stata anche Martina De Ioannon, che nella precedente occasione aveva deciso di non presentarsi. La giovane, così, ha avuto un duro faccia a faccia con Ciro Solimeno, che è poi diventato nuovo tronista dell’edizione. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, una coppia è andata via, ma non solo. Al Trono Classico è scattato un bacio al trono di Sara Gaudenzi.  Confronto tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri e proclamazione nuovo tronista. 🔗 Leggi su Tutto.tv

