Ue sull’industria è finito il tempo
Il ministro Adolfo Urso, da Berlino, suona la sveglia all’Unione: «Dobbiamo difendere la nostra competitività e la nostra sovranità». Incontro con gli omologhi di Francia e Spagna. 🔗 Leggi su Laverita.info
? IL CEO DI FORD: "LA CINA PUÒ METTERCI TUTTI FUORI DAL MERCATO" ? Jim Farley, CEO di Ford, lancia un chiaro avvertimento sull'industria automobilistica cinese . Secondo Farley, le fabbriche cinesi hanno capacità produttive tali da poter rifor
Sull'economia italiana ed europea è inutile prendersi in giro: l'industria è ferma, i consumi pure. Noi chiuderemo un anno con una crescita di solo 0,5% di PIL, ma d'altronde questo è il continente che ha decretato la morte dell'industria con le prescrizioni "Gre