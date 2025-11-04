UE annuncia azioni legali contro Polonia Ungheria e Slovacchia

Secondo la UE, questi tre paesi ''violano le regole del mercato unico che vietano le barriere commerciali nazionali!''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE annuncia azioni legali contro Polonia, Ungheria e Slovacchia

