Udine punta sull’inclusione | aperte due aule multisensoriali nelle scuole cittadine

Udinetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due nuove aule multisensoriali per favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disturbo dello spettro autistico sono state inaugurate alle scuole secondarie di primo grado “Alessandro Manzoni” (Istituto comprensivo 3) e “Enrico Fermi” (Istituto comprensivo 4) di Udine. Gli spazi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

