Ucraina Zelensky nel Donetsk | Faremo di tutto perché resti ucraino

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato oggi un gruppo di militari presso il posto di comando del Primo Corpo d'armata 'Azov' della Guardia Nazionale, che "sta portando avanti la difesa nella direzione della Dobropillia", località del Donetsk assediata dai russi. In un post su X, Zelensky ha spiegato di aver ascoltato i rapporti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

