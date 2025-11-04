Zelensky si dice pronto, entro quest'anno, ad inaugurare in Germania e Danimarca nuovi uffici per l'esportazione di armi ucraine. Ma in ballo anche l'occasione di stringere ancora di più la cooperazione coi paesi partner, producendo insieme a loro altre armi Istituire nuovi uffici per l'espor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Zelensky insiste e annuncia uffici di export e co-produzione armi a Berlino e Copenaghen per "nuovi finanziamenti in difesa militare"