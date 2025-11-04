Ucraina Zelensky insiste e annuncia uffici di export e co-produzione armi a Berlino e Copenaghen per nuovi finanziamenti in difesa militare
Zelensky si dice pronto, entro quest'anno, ad inaugurare in Germania e Danimarca nuovi uffici per l'esportazione di armi ucraine. Ma in ballo anche l'occasione di stringere ancora di più la cooperazione coi paesi partner, producendo insieme a loro altre armi Istituire nuovi uffici per l'espor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Adesione Ue, per Ucraina e Moldova chiusura dei negoziati possibile nel 2028. Valutazione positiva della Commissione, ma vanno "accelerate le riforme". Zelensky: avanti con determinazione. Sandu: non voglio pensare a un fallimento - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zelensky incontro i partner Nato: "Mi aspetto un esito positivo sull'allargamento" | Arrivano i Patriot tedeschi mentre Mosca avanza sul fronte est #ucraina #russia #guerra #4novembre - X Vai su X
Adesione Ue, per Ucraina e Moldova termine negoziati nel 2028. Zelensky: avanti con determinazione - Cremlino: non condividiamo le nostre mappe sulla linea del fronte con gli Stati Uniti Mosca al momento non sta inviando a Washington mappe che indichino l'attuale linea del fronte in Ucraina. Come scrive msn.com
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Serve sostegno Europa per 2-3 anni di lotta" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky,: 'Serve sostegno Europa per 2- Secondo tg24.sky.it
Ucraina, a rischio il vertice Putin-Trump. Mosca insiste: no al cessate il fuoco immediato - Zelensky e i leader Ue siglano una dichiarazione congiunta in cui chiedono che i negoziati partano dall'attuale linea di contatto ... lanotiziagiornale.it scrive