Ucraina Zelensky insiste e annuncia uffici di export e co-produzione armi a Berlino e Copenaghen per nuovi finanziamenti in difesa militare

4 nov 2025

Zelensky si dice pronto, entro quest'anno, ad inaugurare in Germania e Danimarca nuovi uffici per l'esportazione di armi ucraine. Ma in ballo anche l'occasione di stringere ancora di più la cooperazione coi paesi partner, producendo insieme a loro altre armi Istituire nuovi uffici per l'espor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

