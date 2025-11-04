Ucraina Zelensky incontro i partner Nato | Mi aspetto un esito positivo sull' allargamento | Arrivano i Patriot tedeschi mentre Mosca avanza sul fronte est

Tgcom24.mediaset.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump frena (di nuovo) sui missili Tomahawk. Kiev riceve sistemi di difesa aerea da Berlino. Prosegue la guerra dei droni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

