Ucraina Zelensky incontro i partner Nato | Mi aspetto un esito positivo sull' allargamento | Arrivano i Patriot tedeschi mentre Mosca avanza sul fronte est
Trump frena (di nuovo) sui missili Tomahawk. Kiev riceve sistemi di difesa aerea da Berlino. Prosegue la guerra dei droni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Intanto Mosca continua a martellare l'Ucraina. Zelensky sprona le truppe a resistere e annuncia che da Berlino sono arrivati i tanto attesi missili Patriot - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #Ucraina, #Zelensky e il piano di #pace. Onu: droni russi crimini #28ottobre #Russia #Putin #Zelensky #Mosca #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Sumy #Leopoli #Odessa #Donbass #Belgorod #Lavrov #TV2000 - X Vai su X
Ucraina, il presidente Zelensky: “Lavoriamo con gli europei a un piano per il cessate il fuoco” - Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno del sostegno finanziario europeo per continuare a combattere le forze russe d'invasione per altri due o tre anni. Si legge su fanpage.it
Ucraina, Zelensky: «Sanzioni a compagnie petrolifere funzionano, Russia verso perdite per 50 mld - Secondo le autorità ucraine, nelle ultime ore le truppe russe stanno intensificando ulteriormente i loro attacchi contro la città orientale di Pokrovsk ... ilsole24ore.com scrive
Ucraina, Zelensky non ritira i soldati: c’è rischio strage a Pokrovsk - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Ucraina, Zelensky non ritira i soldati: c’è rischio strage a Pokrovsk" pubblicato il 3 Novembre 2025 a firma di Maurizio Boni* ... Come scrive ilfattoquotidiano.it