Ucraina Zelensky incontra i partner Nato | Mi aspetto un esito positivo sull' allargamento | Arrivano i Patriot tedeschi mentre Mosca avanza sul fronte est
Aereo da ricognizione Usa sorvola il Mar Nero. Trump frena (di nuovo) sui missili Tomahawk. Kiev riceve sistemi di difesa aerea da Berlino. Prosegue la guerra dei droni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Intanto Mosca continua a martellare l'Ucraina. Zelensky sprona le truppe a resistere e annuncia che da Berlino sono arrivati i tanto attesi missili Patriot - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #Ucraina, #Zelensky e il piano di #pace. Onu: droni russi crimini #28ottobre #Russia #Putin #Zelensky #Mosca #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Sumy #Leopoli #Odessa #Donbass #Belgorod #Lavrov #TV2000 - X Vai su X
Ucraina: Macron incontra Zelensky a Bruxelles, continuiamo a sostenere Kiev - Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. Scrive agenzianova.com
Ucraina, il presidente Zelensky: “Lavoriamo con gli europei a un piano per il cessate il fuoco” - Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno del sostegno finanziario europeo per continuare a combattere le forze russe d'invasione per altri due o tre anni. Lo riporta fanpage.it
Ucraina, Zelensky: vicini a possibile fine guerra. La Bulgaria offre corridoio aereo per summit Budapest - Oggi via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop a gas e gnl russi dal 1° gennaio 2026. Si legge su ilsole24ore.com