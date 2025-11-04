Ucraina Von Der Leyen accelera su ingresso Kiev in UE

Tv2000.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kiev è pronta a iniziare il suo cammino per entrare nell’Unione Europea. Lo ha detto la presidente della commissione Ursula Von Der Leyen che ha sentito al telefono il presidente ucraino Zelensky. Intanto continua la violenta battaglia per la strategica città di Provorsk. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

