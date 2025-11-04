Ucraina storie dall’inferno L’artista il fotografo e la conduttrice tv | come si diventa eroi per caso
Roma, 4 novembre 2025 – Salgono voci dall'inferno ucraino che raccontano storie di sofferenza e di morte nascoste nelle pieghe della guerra, fuori dalla luce dei riflettori, illuminate però dalle fiamme del conflitto. Grandi vicende personali che sembrano piccole se raffrontate alle battaglie quotidiane che arrivano quasi in diretta attraverso la televisione. Uomini, donne, patrioti per caso, civili che con le loro urla dal silenzio sono a loro volta testimoni e protagonisti della tragedia. Come il fotografo Kostiantyn Huzenko, sergente maggiore della 35ª Brigata autonoma di fanteria di Marina che prima della guerra per mestiere raccontava la vita degli altri con un clic. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
