Ucraina-Russia Zelensky | Non c’è piano di pace concordato
(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha negato che ci sia ''un piano di pace in 12 punti'' concordato per la fine della guerra con la Russia. Lo ha annunciato Zelensky ai giornalisti, come riferisce Ukrinform. "Ci sono diverse riflessioni e proposte europee per una soluzione pacifica", ma ''io come presidente non ho visto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
La Russia non riesce a conquistarla, l'Ucraina fatica a difendersi ma non crolla
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: "Non sono sicuro di voler consegnare i missili Tomahawk all'Ucraina"
Ucraina, Zelensky: «Sanzioni a compagnie petrolifere funzionano, Russia verso perdite per 50 mld - Secondo le autorità ucraine, nelle ultime ore le truppe russe stanno intensificando ulteriormente i loro attacchi contro la città orientale di Pokrovsk ...
Ucraina, il presidente Zelensky: "Lavoriamo con gli europei a un piano per il cessate il fuoco" - Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno del sostegno finanziario europeo per continuare a combattere le forze russe d'invasione per altri due o tre anni.
"Due-tre anni" di sostegno all'Ucraina. La richiesta di Zelensky all'Ue - I ventisette non sembrano in grado di trovare un accordo sul prestito di riparazione usando gli attivi sovrani russi congelati.