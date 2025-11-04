Ucraina Russia avanza | i dati e l’analisi Battaglia per Pokrovsk il piano di Putin

(Adnkronos) – La Russia avanza e conquista territorio in Ucraina. Il fulcro della guerra da settimane è Pokrovsk, snodo cruciale del Donetsk che Mosca vuole conquistare a tutti i costi: gli attacchi si susseguono a ondate continue, con perdite enormi che non provocano cambiamenti nella strategia del 'tritacarne'. La Russia continua a cercare la spallata per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

