Nuovi attacchi russi sulla città di Kharkiv, in Ucraina. Danneggiato un impianto energetico che forniva riscaldamento ai residenti locali ma anche varie abitazioni hanno subito gravi danni. Non sono stati segnalati feriti. L’aviazione ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato sette missili di vario tipo verso l’Ucraina durante la notte, oltre a 130 droni da combattimento e droni esca. La difesa aerea ucraina ha distrutto 92 droni, mentre i missili e 31 droni hanno colpito i bersagli, ha aggiunto l’aeronautica militare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, missili russi contro Kharkiv: danneggiato un impianto energetico