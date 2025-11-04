Ucraina l’esercito dei robot | come droni e veicoli autonomi stanno cambiando la guerra

l video dei droni ucraini in prima persona ha catturato milioni di visualizzazioni online. Ma secondo gli analisti militari, quella è solo la superficie di una rivoluzione più ampia: la nascita di un esercito robotico capace di integrare sistemi aerei e terrestri in azione coordinata. L’evoluzione della dottrina robotica ucraina. In un’analisi pubblicata dal Royal United Services Institute (RUSI), il ricercatore Jack Watling ricostruisce come l’Ucraina sia passata dall’uso dei droni per la semplice individuazione dei bersagli a strategie molto più complesse. Oggi, sul campo di battaglia, robot volanti e terrestri agiscono insieme, muovendosi e combattendo accanto alle truppe umane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ucraina, l’esercito dei robot: come droni e veicoli autonomi stanno cambiando la guerra

Leggi anche questi approfondimenti

Si combatte a Pokrovsk. Mosca tenta l'affondo per controllo roccaforte, controffensiva di KievIl Ministero della Difesa ucraina, l'esercito russo ha perso 31mila soldati nel mese di ottobre #Pokrovsk #GuerraUcraina #ConflittoRussiaUcraina #OffensivaRussa #C - facebook.com Vai su Facebook

Incubo droni, l’Onu teme l’escalation in Europa: “Tutti i Paesi a rischio”. E Putin avverte gli Usa sui missili Tomahawk all’Ucraina - Dopo la Danimarca droni non identificati sorvolano basi militari e aeroporti in Belgio e Germania. Scrive quotidiano.net

Guerra in Ucraina, la Russia nel 2026 potrebbe produrre 5mila droni al mese. I DATI - Il caos di lunedì sera sui cieli di Copenaghen, con l'aeroporto costretto a chiudere per il sorvolo prolungato di diversi droni, ... Segnala tg24.sky.it

Ucraina, pioggia di missili da Russia. Avvistati droni vicino a siti militari danesi - "Come gli imperi del passato che ci hanno paralizzato, l'Ue è ora diventata un progetto di guerra", ha ribadito durante ... Scrive tg24.sky.it