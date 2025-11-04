Ucraina l’ammiraglio Nato Giuseppe Cavo Dragone | Sconfitta strategica di Putin guerra arrivata a punto morto bisogna parlare

Secondo l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, il conflitto tra Russia e Ucraina è ormai giunto a un punto di stallo operativo. In un’intervista riportata dalla BBC, il vertice militare dell’Alleanza Atlantica ha dichiarato che i tentativi del Cremlino di ottenere il vantaggio sul campo si sono tradotti in «una sconfitta strategica» per Vladimir Putin. «Crediamo che la guerra sia arrivata a un punto morto. È quasi tempo di sedersi e parlare, perché è uno spreco di vite», ha affermato Cavo Dragone, sottolineando la necessità di lavorare per «una pace duratura» attraverso la diplomazia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ucraina, l’ammiraglio Nato Giuseppe Cavo Dragone: “Sconfitta strategica di Putin, guerra arrivata a punto morto, bisogna parlare”

