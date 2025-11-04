Ucraina FdI gela Salvini | Affermi quel che vuole ma il governo fa scelte diverse

Le parole di Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, intervengono nel dibattito aperto all’interno della maggioranza sulla Legge di Bilancio e sul tema dei fondi destinati alle forze dell’ordine. In un’intervista ad Affaritaliani, Osnato ha commentato la proposta avanzata dal vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, che aveva chiesto di aumentare il contributo straordinario a carico delle banche per finanziare nuove assunzioni tra poliziotti e carabinieri e incrementare gli stipendi del comparto sicurezza. « Ritengo che l’attenzione verso gli uomini e le donne delle forze dell’ordine sia molto importante » ha affermato Osnato, riconoscendo la centralità del tema ma invitando alla cautela. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

