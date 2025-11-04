Ucraina battaglia per il controllo di Pokrovsk

In Ucraina infuria la battaglia per il controllo della nevralgica città di Pokrovsk. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, battaglia per il controllo di Pokrovsk

