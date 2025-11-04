Ucciso da un muletto per il conducente era il primo giorno di lavoro in quella ditta

Per il 40enne alla guida del muletto che ha travolto e ucciso Giancarlo Uselli nella mattinata del 3 novembre a San Giorgio era il primo giorno di lavoro in quella ditta. Uselli, 64enne di Carpaneto era un imbianchino in pensione e si trovava in quel punto vendita di settore per comprare del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

