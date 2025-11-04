Ucciso a coltellate a Collegno confessa il fidanzato dell' ex moglie della vittima | all' origine dissidi per l' affidamento dei figli
L'imprenditore Marco Veronese, 39 anni, è stato ucciso a coltellate il 23 ottobre, sotto casa dei suoi genitori. Michele Nicastri ha confessato il delitto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Marco Veronese ucciso a coltellate a Torino, fermato un uomo: ha confessato. «Legato all'ex fidanzata della vittima» - facebook.com Vai su Facebook
#Ostia, 19enne ucciso a coltellate durante lite: fermato un uomo - X Vai su X
Marco Veronese ucciso a coltellate sotto casa a Collegno, confessa il fidanzato dell’ex moglie della vittima - Ha confessato il fidanzato dell'ex compagna di Marco Veronese, il 39enne ucciso a coltellate a Collegno (Torino) ... Come scrive fanpage.it
Ucciso a coltellate a Collegno: il fermato confessa l'omicidio di Marco Veronese - Durante l’interrogatorio, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, sostenendo però di non aver premeditato l’omicidio ... Da altarimini.it
Marco Veronese ucciso a coltellate a Collegno, l'uomo fermato ha confessato - C'Svolta nelle indagini per l'omicidio dell'imprenditore di 39 anni ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Secondo tg24.sky.it