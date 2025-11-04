Ucciso a coltellate a Collegno confessa il fidanzato dell' ex moglie della vittima | all' origine dissidi per l' affidamento dei figli

L'imprenditore Marco Veronese, 39 anni, è stato ucciso a coltellate il 23 ottobre, sotto casa dei suoi genitori. Michele Nicastri ha confessato il delitto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Ucciso a coltellate a Collegno, confessa il fidanzato dell'ex moglie della vittima: all'origine dissidi per l'affidamento dei figli

