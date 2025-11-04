AGI - È stato assolto per "vizio totale di mente" Simone Monteverdi, il ventiduenne che nel settembre dello scorso anno aveva ucciso a colpi di forbici la nonna Andreina Canepa. L'omicidio era avvenuto a Chiavari, nella città metropolitana di Genova. È la decisione dei giudici della corte d'assise di Genova, i quali hanno anche stabilito che il giovane dovrà essere sottoposto a misura di sicurezza per dieci anni. Monteverdi era stato già dichiarato totalmente infermo, ma era stato comunque rinviato a giudizio. Monteverdi, che ha vent'anni, è già stato trasferito da tempo in una Rems, a Genova Pra'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccise nonna a forbiciate, assolto per totale infermità