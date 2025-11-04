Uccise la nonna assolto per totale infermità mentale
Questa mattina la corte d'assise di Genova ha pronunciato la sentenza nel processo riguardante Simone Monteverdi, il giovane 22enne accusato dell'omicidio della nonna Andreina Canepa. La corte lo ha assolto per totale infermità mentale, riconoscendo che al momento dei fatti era incapace di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Investe la nonna in retromarcia e la uccide: Gabriella Ojes muore a 79 anni. La nipote 24enne sotto choc - facebook.com Vai su Facebook
Uccise la nonna a forbiciate a Chiavari: assolto per totale infermità, resterà in una Rems per 10 anni - Simone Monteverdi, 22 anni, è stato assolto per vizio totale di mente dall’accusa di aver ucciso la nonna Andreina Canepa a Chiavari nel 2024 ... Si legge su fanpage.it
Uccise la nonna con le forbici, assolto per totale infermità mentale - È stato assolto per vizio totale di mente Simone Monteverdi, il ventiduenne che a settembre 2024 ha ucciso a colpi di forbici la nonna Andreina Canepa a Chiavari. Come scrive primocanale.it
Uccise nonna a forbiciate, assolto per totale infermità - È stato assolto per "vizio totale di mente" Simone Monteverdi, il ventiduenne che nel settembre dello scorso anno aveva ucciso a colpi di forbici la nonna Andreina Canepa. msn.com scrive