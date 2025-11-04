Uccise la nonna a forbiciate | assolto per totale infermità di mente

Uccise a colpi di forbici sua nonna, ma per quell'efferato delitto Simone Monteverdi, il 22enne che a settembre 2024 tolse la vita ad Andreina Canepa a Chiavari (Genova), è arrivata un'assoluzione per vizio totale di mente. È quanto hanno deciso i giudici della corte d'assise di Genova. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

