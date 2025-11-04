Uccise la nonna a forbiciate a Chiavari assolto Simone Monteverdi | Incapace di intendere e volere

Simone Monteverdi, accusato aver ucciso la nonna a forbiciate, è stato giudicato incapace di intendere e volere. Ma è “socialmente pericoloso”: dovrà rimanere in una Rems per almeno 10 anni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Uccise la nonna a forbiciate a Chiavari, assolto Simone Monteverdi: “Incapace di intendere e volere”

