Uccise la nonna a forbiciate a Chiavari | assolto per totale infermità resterà in una Rems per 10 anni

Simone Monteverdi, 22 anni, è stato assolto per vizio totale di mente dall’accusa di aver ucciso la nonna Andreina Canepa a Chiavari nel 2024. Riconosciuto incapace di intendere e di volere, resterà per almeno dieci anni in una Rems per motivi di sicurezza e cura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

