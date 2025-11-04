Uccise la nonna a colpi di forbici | Simone Monteverdi assolto per vizio totale di mente

I giudici gli hanno riconosciuto il vizio totale di mente, cioè l’incapacità di intendere e di volere, e per questo il 22enne Simone Monteverdi è stato giudicato non imputabile per la morte della nonna Andreina Canepa, uccisa a colpi di forbici nel settembre 2024 a Chiavari (Genova). La corte d’assise di Genova ha però deciso che il ragazzo dovrà essere sottoposto a misura di sicurezza per dieci anni. Pertanto è previsto che Monteverdi rimanga alla Rems di Pra’ (Genova), una delle residenze che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari, dove era già stato trasferito dopo l’omicidio. 🔗 Leggi su Open.online