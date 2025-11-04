Uccise i figli ora dopo 12 anni può uscire dal carcere in permesso premio L'ex moglie | Torno a vivere nella paura

Pasquale Iacovone, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio dei figli di 13 e 9 anni, ora può chiedere permessi premio per uscire dal carcere. L'ex moglie Erica Patti ha dichiarato: "Mi ritrovo a vivere, di nuovo, nella paura. Noi vittime dobbiamo essere interpellate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

