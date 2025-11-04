Uccise Aurora | 17 anni al fidanzato

Diciassette anni, invece dei 20 e 8 mesi chiesti dall'accusa. È la condanna inflitta all'ex fidanzatino 16enne di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza, cadendo dal balcone al settimo piano del palazzo in cui viveva con la madre e la sorella più grande. Per il Tribunale per i minorenni di Bologna è stato un femminicidio, forse quello con la vittima più giovane. Non sarebbe stato un gesto volontario, come ha cercato di fare credere la difesa durante il processo che si è svolto con il rito abbreviato. Aurora secondo i giudici è stata ammazzata dall'ex fidanzatino, al quale sono state riconosciute tutte le aggravanti, compreso lo stalking, e la sola attenuante della minore età. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Uccise Aurora": 17 anni al fidanzato

Approfondisci con queste news

Il Tribunale dei Minori di Bologna ha condannato a diciassette anni di reclusione il ragazzo di sedici anni che era accusato di omicidio pluriaggravato per la morte di Aurora Tila. Morena Corbellini, la mamma di Aurora, commenta con amara soddisfazione la s - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Aurora Tila, condanna a 17 anni per ex fidanzato 16enne siciliareport.it/cronaca/03/11/… via @Sicilia Report - X Vai su X

"Uccise Aurora": 17 anni al fidanzato - È la condanna inflitta all'ex fidanzatino 16enne di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza, cadendo dal ... Riporta msn.com

Omicidio Aurora Tila, l’ex fidanzatino condannato a 17 anni. La madre: “Giustizia è fatta” - Il pm Simone Purgato aveva chiesto una condanna a 20 anni e otto mesi, senza il riconoscimento delle att ... Da quotidiano.net

Aurora Tila, l'ex condannato a 17 anni per il femminicidio. La madre: «Sarei stata più soddisfatta se fossero stati 20, ma almeno giustizia è stata fatta» - Il ragazzo si è sempre dichiarato innocente e ha detto che si è trattato di un gesto volontario. Si legge su vanityfair.it