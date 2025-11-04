Uccise Aurora | 17 anni al fidanzato

Ilgiornale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciassette anni, invece dei 20 e 8 mesi chiesti dall'accusa. È la condanna inflitta all'ex fidanzatino 16enne di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza, cadendo dal balcone al settimo piano del palazzo in cui viveva con la madre e la sorella più grande. Per il Tribunale per i minorenni di Bologna è stato un femminicidio, forse quello con la vittima più giovane. Non sarebbe stato un gesto volontario, come ha cercato di fare credere la difesa durante il processo che si è svolto con il rito abbreviato. Aurora secondo i giudici è stata ammazzata dall'ex fidanzatino, al quale sono state riconosciute tutte le aggravanti, compreso lo stalking, e la sola attenuante della minore età. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Uccise Aurora": 17 anni al fidanzato

