Uccisa a colpi d'arma da fuoco la scimmia da laboratorio fuggita durante un incidente stradale in Mississippi

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Mississippi, la 35enne Jessica Bond Ferguson ha ucciso a colpi di pistola una scimmia fuggita da un camion di laboratorio che si era avvicinata alla sua proprietà, e ha dichiarato di aver agito prima dell'arrivo degli agenti per proteggere i figli. L’animale, un macaco rhesus, era considerato aggressivo dalle autorità locali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

