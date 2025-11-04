Uccisa a colpi d'arma da fuoco la scimmia da laboratorio fuggita durante un incidente stradale in Mississippi

In Mississippi, la 35enne Jessica Bond Ferguson ha ucciso a colpi di pistola una scimmia fuggita da un camion di laboratorio che si era avvicinata alla sua proprietà, e ha dichiarato di aver agito prima dell'arrivo degli agenti per proteggere i figli. L’animale, un macaco rhesus, era considerato aggressivo dalle autorità locali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

