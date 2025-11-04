Uccide i figli bruciandoli vivi orrore in Italia | ora la notizia agghiacciante

Il caso di Pasquale Iacovone rimane uno degli episodi più sconvolgenti della cronaca italiana degli ultimi anni. Nel 2013, il piccolo centro di Ono San Pietro, in provincia di Brescia, fu teatro di un crimine che lasciò il Paese attonito: l’omicidio dei fratelli Andrea e Davide, di 13 e 9 anni. Dopo averli soffocati, Iacovone diede fuoco alla loro abitazione, tentando di mascherare il suo gesto come un tragico incidente domestico. La giustizia riconobbe in questo delitto un atto di vendetta nei confronti dell’ex compagna, Erica Patti, condannando l’uomo all’ ergastolo. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Uccide i figli bruciandoli vivi, orrore in Italia: ora la notizia agghiacciante

Argomenti simili trattati di recente

Uccide i figli appena partoriti e li nasconde nell'armadio, mamma 25enne agli arresti domiciliari: choc a Reggio Calabria. Indagato il fidanzato per favoreggiamento - facebook.com Vai su Facebook

Uccide i figli bruciandoli vivi, orrore in Italia: ora la notizia agghiacciante. “Vuole finire l’opera” - Il caso di Pasquale Iacovone, l'uomo che nel 2013 sconvolse l'Italia con il duplice omicidio dei suoi figli, è tornato drammaticamente al centro delle ... thesocialpost.it scrive

Uccise i figli bruciandoli vivi, Pasquale Iacovone esce di galera in permesso premio dopo 10 anni. Erica Patti: «Vuole finire il lavoro con me» - Era il 2013 e l'Italia fu sconvolta dal duplice omicidio commesso da Pasquale Iacovone, l'uomo che uccise i due figli Andrea e Davide, di 13 e ... Segnala msn.com